Борьба со «снежной стихией»: как в Минске убирали снежные завалы?

Такую укутанную в белое покрывало столицу мы не видели с 1893 года. Тогда высота снежного покрова составила 36 см. Новый, 2016-ый, догнал-таки исторический рекорд и также стал метеочудом: зимний ковёр в Минске достиг 35 см. В Витебске и вовсе – 38!

«Снежные королевы» «Даниэлла» и «Эмма» сказочно нарядили столицу и одновременно принесли немало хлопот: засыпали дороги, затруднили движение водителям, оставили без электричества населённые пункты. Но ненадолго.

Катаклизм сплотил людей. Колонны снегоуборочной техники и бригады коммунальщиков. Военнослужащие, активисты общественных организаций, работники предприятий и все неравнодушные минчане убирали снег на улицах и во дворах.

Кубометры снега Александр Ракицкий исобирает в режиме «нон-стоп». Слаженная работа машинистов-погрузчиков не дает возможности «разгуляться» циклонам. Они наводят «марафет» на магистралях, тротуарах, остановочных пунктах, подземных переходах и облегчают жизнь горожанам, которые активно помогают: сами очищают свои авто и угощают дорожников тёплым чаем.

Сугробам противостояли не только железными совками, но и со скребками и мётлами.

Опасаться снега и льда нужно не только под ногами, но и над головой. Владимир Андреевич на своей автовышке подымает коммунальщиков, которые расчищают крыши от снежных шапок и сбивают сосульки. Бригада кровельщиков трудится каждый день и ставят возле небезопасных домов специальные защитные ленты, чтобы люди не ходили близко.

На смену снегопадам пришли сильные морозы. Возможно, 2016-ый принесёт ещё один рекорд и побьёт морозную зиму 1940 года, когда 17 января на станции «Толочин» было зафиксировано - 42 градуса.

Настоящий север царил в эту же ночь в Минске: - 39. Но надеемся, что «ледяной пустыни» не будет.