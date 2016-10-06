Звезды российского клуба «Дина» провели мастер-класс для воспитанников академии «Столица-Юни»

Новости Беларуси. Воспитанники академии «Столица-Юни» получили 5 октября инъекцию футбольных знаний и навыков от звезд российского клуба «Дина».

«Дина» – один из лидеров российского да и европейского мини-футбола. А Дмитрий Прудников и бразильский легионер Эскердинья в московском клубе на первых ролях. Так что такой выбор наставников для мастер-класса, прошедшего в академии «Столица-Юни», не случаен, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Черник, игрок МФК «Столица»:

Не упустили такой момент, пригласили лучших мастеров мира в футзале. Эскердинья – лучший бомбардир чемпионата Испании.

Заручившись поддержкой игроков Столицы – Александра Черника и бразильца Бето, Прудников и Эскердинья в деле проверили наших юных мини-футиболистов. Кажется, довольными остались все.

Действующие игроки на время вернулись в детство и дворовой футбол с его неподдельными эмоциями, а 10-12-летние ребята увидели, к чему нужно стремиться и, возможно, подсмотрели какие-то трюки из арсенала звезд.

Эскердинья, игрок МФК «Дина» (Москва):

Я видел двух-трех молодых интересных игроков. Есть левоногие, как и я. Ребятам нужно тренироваться и распыляться на сторонние интересы. Через три-четыре года можно будет сказать конкретнее кто из них будет профессионалом.