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Звезды белорусской эстрады поздравляют Дарью Домрачеву с победой на Олимпиаде в Сочи

12 февраля 2014 14:46
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Новости Беларуси. Звезды белорусской эстрады от всей души поздравляют королеву биатлона с победой, эмоции артистов переполняли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Хлестов, певец:
Это общая победа страны. Хочется пожелать действительно еще больших побед и всем спортсменам, которые сейчас находятся в Сочи, защищая честь нашей страны на спортивной площадке, каждый из нас душой, сердцем... Была бы возможность, мне кажется, вся бы страна переехала на время Олимпиады  в Сочи, мы бы кричали, поддерживали, всю энергетику бы дарили каждому нашему спортсмену.

Группа «Тяни-толкай»:
Даша, береги наши нервы —  прибегай всегда первой, закрывай всегда все мишени, медалей у кішэні, болеем, Даша, за тебя, тра-ля-ля...

# Зимняя Олимпиада

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