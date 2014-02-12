Звезды белорусской эстрады поздравляют Дарью Домрачеву с победой на Олимпиаде в Сочи

Новости Беларуси. Звезды белорусской эстрады от всей души поздравляют королеву биатлона с победой, эмоции артистов переполняли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Хлестов, певец:

Это общая победа страны. Хочется пожелать действительно еще больших побед и всем спортсменам, которые сейчас находятся в Сочи, защищая честь нашей страны на спортивной площадке, каждый из нас душой, сердцем... Была бы возможность, мне кажется, вся бы страна переехала на время Олимпиады в Сочи, мы бы кричали, поддерживали, всю энергетику бы дарили каждому нашему спортсмену.

Группа «Тяни-толкай»:

Даша, береги наши нервы — прибегай всегда первой, закрывай всегда все мишени, медалей у кішэні, болеем, Даша, за тебя, тра-ля-ля...