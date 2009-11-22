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Звезды белорусского спорта встретились с детьми

22 ноября 2009 16:12
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Республиканская акция «Спортсмены-детям» проходит уже в 30 раз.

Сегодня звездный спортивный десант высадился в Глуске Могилевской области. Подарки вручили воспитанникам социальных приютов, сиротских домов и приемных семей – компьютеры, телевизоры, DVD-проигрыватели и спортинвентарь.

Сергей Щурко, соорганизатор акции «Спортсмены-детям»:
- Если раньше в акции участвовали преимущественно спортсмены экстра-класса, то сейчас подключаются спортсмены, которые играют в белорусских клубах. Поэтому акция становится национальным проектом, а это лучшее, что могло получиться.

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