Звезды белорусского спорта встретились с детьми

Республиканская акция «Спортсмены-детям» проходит уже в 30 раз.

Сегодня звездный спортивный десант высадился в Глуске Могилевской области. Подарки вручили воспитанникам социальных приютов, сиротских домов и приемных семей – компьютеры, телевизоры, DVD-проигрыватели и спортинвентарь.

Сергей Щурко, соорганизатор акции «Спортсмены-детям»:

- Если раньше в акции участвовали преимущественно спортсмены экстра-класса, то сейчас подключаются спортсмены, которые играют в белорусских клубах. Поэтому акция становится национальным проектом, а это лучшее, что могло получиться.