"Звездный час" белорусских баскетболисток

Женская сборная Беларуси по баскетболу - бронзовый призер Чемпионата Европы. Он завершился накануне в Италии.В матче за 3-е место наши спортсменки победили команду Латвии со счетом 72:63.

Таким образом, наша команда впервые в истории пробившись в финальную стадию чемпионата континента, сразу же добралась до пьедестала.

Помимо этого, сборная Беларуси обеспечила себе участие в квалификационном турнире к Олимпиаде-2008, куда квалифицированы команды, занявшие со 2-го по 5-е места на нынешнем чемпионате Европы - Испания, Беларусь, Латвия, Чехия.



Обладателем же золотых медалей европервенства спустя четыре года вновь стала сборная России, победившая в финале команду Испании. Наши баскетболистки показали уникальный для страны результат: за всю историю белорусского спорта ни одна из взрослых национальных команд в игровых олимпийских видах не завоевывала медалей чемпионатов Европы или мира. Сегодня героини белорусские спортсменки возвращаются на родину из Рима.

Женскую сборную Беларуси по баскетболу, ставшую бронзовым призером чемпионата Европы в Италии, поздравил глава государства Александр Лукашенко.