Золотой итог футбольного сезона

В Витебске состоялась торжественная церемония чествования лучших футбольных клубов области.

В популярной у мужчин игре в этом сезоне отличился "слабый" пол. Женская команда Витебского университета выиграла чемпионат страны и стала обладателем кубка Беларуси.

Заслуженные награды вручил председатель Белорусской ассоциации футбола Геннадий Невыглас, высоко оценивший очередные достижения витебчан. Они примерили золотые медали чемпионата в четвёртый раз и стали уже трёхкратными обладателями кубка страны.

Памятными наградами были отмечены сегодня и многочисленные успехи других футбольных команд Витебщины: от профессиональных до детско-юношеских.