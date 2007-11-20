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Золотой итог футбольного сезона

20 ноября 2007 17:52
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В Витебске состоялась торжественная церемония чествования лучших футбольных клубов области.

В популярной у мужчин игре в этом сезоне отличился "слабый" пол. Женская команда Витебского университета выиграла чемпионат страны и стала обладателем кубка Беларуси.

Заслуженные награды вручил председатель Белорусской ассоциации футбола Геннадий Невыглас, высоко оценивший очередные достижения витебчан. Они примерили золотые медали чемпионата в четвёртый раз и стали уже трёхкратными обладателями кубка страны.

Памятными наградами были отмечены сегодня и многочисленные успехи других футбольных команд Витебщины: от профессиональных до детско-юношеских.

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