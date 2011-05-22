Золото и серебро завоевали сегодня белорусы на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Чехии

Хоккейная школа «Юность» завершила сезон раздачей призов и матчем тренеров и их воспитанников

Закрытие сезона – повод подвести некоторые итоги. А они для минской «Юности» не так и плохи: школа вернула себе первое место в республиканском зачете, а ее воспитанники как обычно составили костяк сборной всех возрастов. Только в Словакии из 25 игроков нашей команды было 11 выходцев с катка в парке Горького.