Золото и серебро завоевали сегодня белорусы на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Чехии

Теперь в копилке сборной Беларуси 7 медалей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Закрытие сезона – повод подвести некоторые итоги. А они для минской «Юности» не так и плохи: школа вернула себе первое место в республиканском зачете, а ее воспитанники как обычно составили костяк сборной всех возрастов. Только в Словакии из 25 игроков нашей команды было 11 выходцев с катка в парке Горького.
Ни болельщики, ни представители Федерации наших хоккеистов не ждали. Только тренер Геннадий Степанов да родственники, которым не составило труда затеряться в толпе. Мало ли кто может прилететь из Вены во вторник вечером.
Уже первое впечатление – сплошной позитив. Аккуратный, современный, словом, европейский. Такой же, как город, в котором его построили. Это о Ледовом дворце. Его директор подтверждает: все так и есть.
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