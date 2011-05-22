Прямой эфир

Золото и серебро завоевали сегодня белорусы на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Чехии

22 мая 2011 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Золото в женской байдарке-двойке на дистанции в 500 метров выиграли Ольга Куденко и Марина Полторан. Серебро на дистанции в 200 метров в каноэ-двойке завоевали Дмитрий Рябченко и Александр Волчецкий.

Теперь в копилке сборной Беларуси 7 медалей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Гребля

Другие новости рубрики

Все новости
20 мая 2011 18:33

Хоккейная школа «Юность» завершила сезон раздачей призов и матчем тренеров и их воспитанников

18 мая 2011 06:35

Андрей Мезин, сборная Беларуси: Пять минут во втором периоде со Швейцарией нас сломали и мы не могли после этого оклематься

ХК «Лида», Ледовый дворец – светлое будущее хоккея в Лиде
18 мая 2011 06:31

ХК «Лида», Ледовый дворец – светлое будущее хоккея в Лиде