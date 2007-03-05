Зимний Олимпийский фестиваль молодежи Европы: успех подкрался незаметно

На 8-ом зимнем Олимпийском фестивале молодежи Европы в испанской Хаке белорусская сборная, состоявшая из фигуристов, сноубордистов, лыжников и биатлонистов, силами одного единственного спортсмена - Владимира Аленишко - стала пятой в общекомандном зачете среди 48 стран-участниц.

Юный стреляющий лыжник завоевал "золото" в спринте и гонке преследования. 3 марта триумфатор и его тренер принимали поздравления от министра спорта Беларуси и первого вице-президента национального Олимпийского комитета.

17-летний Владимир Аленишко и его тренер Сергей Соколовский на чествовании в НОКе держались скромно - выступать в роли триумфаторов им непривычно. Успех подкрался незаметно. Начиналось все так: Владимир прошел Борисовскую ДЮСШ, потом училище в Плещенице, наконец, попал в республиканский центр подготовки в Раубичах и был замечен Сергеем Соколовским. Вместе они работают два года. Европейский фестиваль молодежи в Хаке стал первым серьезным стартом в карьере Аленишко. Взяв два "золота" в спринте и преследовании биатлонист прошел боевое крещение.

В том, что Владимир Аленишко парень талантливый сомневаться не приходится. Вопрос в другом: сумеет ли он использовать свои уникальные возможности на 100%. Об этом говорили и Александр Григоров, и Геннадий Алексеенко. Соревновательные сезоны все расставят по своим местам, мы же будем надеяться, что в Олимпийском комитете чествовали триумфатора Ванкувера -2010.