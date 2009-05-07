Журналисты СТВ встретили хоккейную сборную Беларуси (ФОТО)

В Национальном аэропорту «Минск» игроков встречали с хлебом-солью и цветами.

Команда во второй раз в истории вышла в плей-офф мирового первенства и завоевала восьмое итоговое место. Даже не в оптимальном составе команда на равных сражалась с лидерами мирового хоккея. И одержала ряд исторических побед. Над теми же финнами. Остановить белорусских хоккеистов смогли лишь действующие чемпионы – россияне, кстати, фавориты и нынешнего чемпионата. Причем исход этого матча не был известен до последней минуты. Поэтому многие хоккеисты еще не смирились с поражением.

Белорусы не вышли в полуфинал, но еще могут выиграть битву. Сегодня в швейцарском Берне наша страна презентовала заявку на проведение чемпионата мира в 2014 году. Напомним, что стать его хозяевами рассчитывают также в Венгрии, Латвии и Украине. Ожидается, что окончательное решение о месте проведения топ-турнира будет принято завтра на Конгрессе международной федерации хоккея. По мнению экспертов, наши шансы наиболее высоки. Беларусь единственная страна из первого десятка рейтинга сборных не принимала соревнования такого уровня. Но будет учитываться не только спортивный принцип. Один из главных козырей белорусской заявки – то, что все матчи планируется провести в одном городе. 15 тысячная «Минск-Арена» станет крупнейшей хоккейной площадкой в Восточной Европе. Ее строительство будет завершено до конца года. И уже в этом месяце начнутся работы по возведению ледового дворца на 8 тысяч мест в столичном микрорайоне Чижовка.