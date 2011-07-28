Жодинское «Торпедо» уже второй раз в этом сезоне обыграло «Нафтан» из Ноополоцка

Новополоцкий «Нафтан» продолжает удивлять своих поклонников непредсказуемостью. И если в выездных поединках подопечные Игоря Ковалевича сняли не один фаворитный скальп, то в родных стенах новополочане чувствуют себя не очень уютно, порой теряя очки на ровном месте.

Вот и в матче с жодинским «Торпедо» у «Нафтана» не все получилось. Уже с первых минут хозяевами положения на поле стали жодинцы, которые усилиями Папуша не раз могли открыть счет.

Так, на 13-й минуте легионер «автозаводцев» на пару с Соловьем заставил нервозно вздохнуть «Атлант», создав голевой эпизод. Но выстрел в упор отразил Романюк.

Гости горевали недолго. На 32-й минуте воплотили игровое преимущество в цифрах на табло. Розыгрыш свободного удара приняла на себя стенка, а на подборе лучше всех сработал покоритель Уэльса Вадим Евсеев.

У хозяев в первом тайме запомнились дальний удар Букаткина, отраженный Паречиным, а также проход Кобеца, опасный прострел которого не сумели замкнуть партнеры.

Во второй половине игры хозяева перехватили инициативу, а «Торпедо» привычно заиграло вторым номером, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но выстрел Горбачева в перекладину голевым не стал. А гол, забитый Стрипейкисом из офсайда, также не позволил размочить жодинского кипера.

А вот гости своим шансом воспользовались сполна. На 80-й минуте Трухов подал угловой, а Рыжко в прыжке головой вколотил мяч в сетку ворот «Нафтана», оформив вторую в сезоне победу над новополочанами.