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Жлобинский «Металлург» выиграл первый матч финальной серии Кубка Президента

10 апреля 2024 19:54
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Жлобинский «Металлург» сделал громкую заявку на Кубок Президента. В первом матче финальной серии он на своей территории взял верх над «Брестом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жлобинский «Металлург» выиграл первый матч финальной серии Кубка Президента-1

«Сталевары» открыли счет уже на шестой минуте. Но совсем скоро парни из города над Бугом сравняли цифры на табло. Второй отрезок превратился для гостей в сущий кошмар. «Металлург» вначале выходит вперед. Затем забрасывает еще раз. Разрыв становится крупным – 3:1. Но буквально в следующей же атаке «волки» вновь приводят своих болельщиков в восторг. Счет становится 4:1. «Брест» попытался выровнять игру. Но не получилось. Более того, подопечные Дмитрия Кравченко записали на счет еще одну шайбу. В итоге «Металлург» забирает первый матч – 6:1. Повторно соперники померятся силами в пятницу, 12 апреля. Напомним, что финальная серия продолжается до стандартных четырех побед одного из претендентов.

# Хоккей Беларуси

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