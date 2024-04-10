Жлобинский «Металлург» выиграл первый матч финальной серии Кубка Президента

«Сталевары» открыли счет уже на шестой минуте. Но совсем скоро парни из города над Бугом сравняли цифры на табло. Второй отрезок превратился для гостей в сущий кошмар. «Металлург» вначале выходит вперед. Затем забрасывает еще раз. Разрыв становится крупным – 3:1. Но буквально в следующей же атаке «волки» вновь приводят своих болельщиков в восторг. Счет становится 4:1. «Брест» попытался выровнять игру. Но не получилось. Более того, подопечные Дмитрия Кравченко записали на счет еще одну шайбу. В итоге «Металлург» забирает первый матч – 6:1. Повторно соперники померятся силами в пятницу, 12 апреля. Напомним, что финальная серия продолжается до стандартных четырех побед одного из претендентов.