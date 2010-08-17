Жители минских новостроек могут установить счетчик учета тепловой энергии для своего дома

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник отдела энергетики Мингорисполкома Анатолий Лавничук.

Куда обращаться, чтобы установить счетчик учета тепловой энергии?

Такую возможность имеют только жители новостроек, в которых установлена горизонтальная схема теплоснабжения. Эту систему можно внедрить только для целого дома — для одной квартиры счетчик учета тепловой энергии установить нельзя. Другими словами, на один дом устанавливается один счетчик общего потребления тепловой энергии.

Эту задачу решают, в первую очередь, ЖЭСы, товарищества собственников.

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