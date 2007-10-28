Житель Грузии смог сдвинуть с места восьмитонный военный вертолет

26 метров он тащил машину по земле только одним левым ухом.

При этом рекордсмен считает, что это - еще не предел человеческих возможностей! Через год тренировок 27-летний спортсмен надеется повторить тоже самое, но с вертолетом, который весит вдвое больше. Правда, тянуть его будет уже двумя ушами.

На аэродроме за рекордом наблюдали сотни зрителей и военнослужащих. Больше всего за экстремала переживали его супруга и 8-летний сын Ник. Четвертый по счету рекорд грузинского борца претендует на внесение в Книгу рекордов Гиннеса. Соответствующее извещение уже отправлено в редакцию издания.

Лаша Патарая, многократный чемпион страны по греко-римской борьбе: "Это было очень трудно. Но я надеюсь в будущем превзойти и этот свой рекорд. В следующем году я планирую переместить более тяжелый вертолет, но уже обоими ушами."

