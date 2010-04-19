Жеребьевки чемпионата мира по настольному теннису не будет, перенесены даты начала различных мероприятий

Такое решение приняла Международная федерация настольного тенниса в связи со сложившейся в Европе ситуацией с авиасообщениями и отменой авиарейсов.

Пока нет ясности ни с точной датой проведения жеребьевки, ни с пресс-конференцией мирового первенства.

Старт чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Бирмингеме перенесен как минимум на один день. При этом окончание турнира пока по-прежнему запланировано на 25 апреля.

Запланированный на эту неделю старт в Баку чемпионата мира по боксу среди молодежи из-за уже упомянутого исландского вулкана также перенесен. Международная федерация пошла на такой шаг учитывая важность данного турнира. Ведь он является отборочным к первым Юниорским Олимпийским играм.

Пока ничего неизвестно о том, начнется ли уже ближайший четверг чемпионат Старого Света по дзюдо. Эти престижные состязания принимает столица Австрии. Прибытие спортивных делегаций и официальных лиц намечено на завтра.