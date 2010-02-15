Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года

Полдень воскресенья по центрально-европейскому времени стал своеобразным часом «икс» для абсолютного большинства национальных сборных Старого Света.

Пожалуй, нынче другие заботы испытывают только те страны, главные команды которых пробились на чемпионат мира в ЮАР – таковых на нашем континенте 13. Для всех остальных, в том числе и белорусов, на первый план выходит именно квалификация европейского первенства, которая стартует осенью этого года.

Процедура жеребьевки, прошедшей в здании варшавского Дворца культуры и науки, была в меру торжественной и лаконичной. После традиционного вступления на сцену поднялись знаковые футбольные личности стран-хозяек будущего ЕВРО: Збигнев Бонек и Анджей Шармах от Польши, а Украину представляли Андрей Шевченко и Олег Блохин. Именно последний и определил дальнейшую судьбу нашей сборной. Бывший наставник «жовто-блакитных», под руководством которого наши южные соседи славно пошумели на последнем чемпионате мира в Германии, командировал команду Бернда Штанге в группу «D». Смотрим на ее состав, и...

Франция

Румыния

Босния и Герцеговина

БЕЛАРУСЬ

Албания

Люксембург

...так и хочется сказать: «Ба, знакомые все лица»! Ну, если не все, то большая половина. Вспоминаем отборочную кампанию последнего чемпионата Европы и...

Румыния

Голландия

Болгария

БЕЛАРУСЬ

Албания

Словения

Люксембург

... обнаруживаем, что соперниками белорусов по группе «G» были теперь уже старые знакомые – Румыния, Албания и Люксембург. В то же время Франция, а также Босния и Герцеговина впервые станут оппонентами нашей сборной. Далее кратко поговорим обо всех.

Шестая, последняя корзина делегировала в компанию белорусам Люксембург, воспоминания о котором наверняка до сих пор вызывают болезненные ощущения у многих болельщиков. А 13 октября 2007 года навсегда останется черной датой в истории суверенного белорусского футбола. В тот день подопечные Бернда Штанге в Гомеле умудрились проиграть европейскому карлику, пропустив на четвертой компенсированной минуте. С другой стороны, сейчас у наших футболистов будет шикарная возможность поквитаться за то позорное поражение, о чем наверняка думает и немецкий наставник.

Пятая корзина сделала оппонентом белорусов команду Албании. Поединком именно с ней на минском стадионе «Динамо» без малого 3,5 года назад начинался наш путь в евроквалификации. Белорусы дважды вели, но обидно упустили победу в концовке – 2:2. Спустя год с небольшим наша сборная нанесла ответный визит в Тирану, где в тяжелых погодных условиях выдала едва ли не лучшую игру в том цикле и заслуженно добилась яркой победы – 4:2. Сейчас ясно одно: как и тогда, албанцев ни в коем случае нельзя недооценивать. Они располагают весьма приличным подбором игроков и наверняка попортят немало крови фаворитам.

Из третьей корзины нам досталась Босния и Герцеговина – как уже упоминалось, ранее турнирные пути-дорожки с ней не пересекались. На наш взгляд, соперник очень сложный и обладает составом, который позволяет ставить и решать самые высокие задачи. Судите сами: как минимум половина игроков основы пребывает на видных ролях в немецкой бундеслиге – достаточно вспомнить имена нападающего «Вольфсбурга» Эдина Джеко или одного из лучших бомбардиров прошлогоднего чемпионата Германии – Ведада Ибишевича из «Хоффенхайма». Свой огромный потенциал боснийцы наглядно продемонстрировали в отборочном турнире предстоящего чемпионата мира, где их только на стадии плей-офф остановили португальцы. Особенно тяжело нашим придется в Сараево – увезти оттуда хотя бы очко будет хорошим результатом.

Вторая корзина командировала в оппоненты белорусам сборную Румынии. Две встречи с ней датированы октябрем 2006 в Бухаресте – тогда, к слову, нашей командой еще руководил Юрий Пунтус, и сентябрем 2007 в Минске – уже под началом Бернда Штанге. Оба поединка не принесли нам положительных эмоций и завершились поражениями с одинаковым счетом 1:3. В том отборочном цикле румыны выступили очень сильно и даже сумели опередить Голландию, заняв первое место в группе. Правда, в финальной части ЕВРО выглядели бледно и отправились домой уже после группового этапа. Сейчас эта команда переживает процесс смены поколений, и проходит он, как показала квалификация чемпионата мира, весьма болезненно. В своей группе они финишировали на предпоследнем, пятом месте. При этом на финише турнира были биты победителями секстета сербами с неприличным счетом – 0:5. Иными словами, румыны нынче не те, и брать очки в матчах с ними вполне реально.

Завершаем представление соперников грандом, доставшимся нам из первой корзины – это сборная Франции. С ней белорусы ранее встречались только однажды в товарищеском поединке, к тому же состав «трехцветных» тогда был далеким от оптимального. На официальном же уровне грядущие противостояния будут первыми. Разумеется, в представлениях эта команда не нуждается, а ее лучших представителей каждую неделю можно увидеть в сильнейших национальных чемпионатах Старого Света. Безусловно, впечатляет и клубное представительство. Карим Бензема из «Реала», Николя Анелька представляет «Челси», Патрис Эвра защищает цвета «Манчестер Юнайтед», Франк Рибери трудится на благо «Баварии» – этот звездный список можно продолжать.

Вместе с тем, надо отметить, что французы нынче не столь хороши, как были на стыке столетий, когда завоевали титулы чемпионов мира и Европы. Тому доказательства – весьма бледное выступление в отборочном цикле чемпионата мира. Пробиться на мундиаль команде нещадно критикуемого Раймона Доменека удалось только через матчи плей-офф, да и то со скандалом: победный мяч в ворота сборной Ирландии был забит после очевидной игры рукой Анри. Как противостоять французам, в той же квалификации чемпионата мира наглядно показали литовцы. Прибалты выглядели очень здорово: продемонстрировав предельную самоотдачу и строжайшую игровую дисциплину, они оба раза уступили вице-чемпионам мира – 0:1. Хочется надеяться, что белорусы также окажут маститому сопернику достойное сопротивление.

Напоследок отметим, что напрямую в финал чемпионата Европы попадут победители групп и лучшая из команд, занявших вторые места. Оставшиеся четыре путевки в стыковых матчах разыграют остальные восемь дружин, которые финишируют в группах вторыми. Кроме того, 19 февраля представители всех команд соберутся в Люксембурге для согласования календаря отборочного турнира.