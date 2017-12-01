Жеребьевка ЧМ-2018. Рассказываем, кому повезло с соперником, а кому не очень

32 сборные, пробившиеся в финальный турнир, были разбиты на 8 групп по четыре команды в каждой.

Новости мира. Вечером 1 декабря в государственном Кремлевском дворце в Москве состоялась церемония жеребьевки чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная России, несмотря на невысокий рейтинг, была посеяна в первой корзине, в результате оказавшись в самой легкой группе этого чемпионата. В матче открытия в Лужниках хозяева турнира сыграют с саудитами. Также в квартете A египтяне и уругвайцы. В группе B явными фаворитами выглядят испанцы и чемпионы Европы португальцы, а в квартете C – французы. А вот аргентинцам, тяжело игравшим в отборе, наверное, придется непросто и в группе D с исландцами, хорватами и нигерийцами.

Фаворит группы E – сборная Бразилии.

А вот предсказать судьбу второй путевки в плей-офф, пожалуй, непросто. Схожая картина и в квартете F, где компанию чемпионам мира немцам составят мексиканцы, шведы и корейцы. В группе G явные фавориты англичане и бельгийцы. А в квартете H первое место, наверное, может занять любая из сборных.