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Женскую индивидуальную гонку по биатлону перенесли из-за урагана. Что происходит в Пхёнчхане – репортаж СТВ

14 февраля 2018 11:27
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Новости Беларуси. Непогода снова вносит коррективы в соревновательный график Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Женскую индивидуальную гонку по биатлону перенесли из-за урагана. Что происходит в Пхёнчхане – репортаж СТВ -1

 

Женскую индивидуальную гонку по биатлону перенесли из-за урагана. Что происходит в Пхёнчхане – репортаж СТВ -3

 

Из-за сильного ветра организаторы отменили биатлонную гонку у женщин и горнолыжные старты. В обеих дисциплинах должны были выступать белорусские спортсменки. Посетителей просят не находиться на улице.  

Людей эвакуируют из Олимпийского парка в Канныне. Сообщается, что один из сотрудников получил травму. В Пхенчхане работает съемочная группа СТВ. 

ОИ-2018. Индивидуальная гонка биатлонисток перенесена на 15 февраля 

Женскую индивидуальную гонку по биатлону перенесли из-за урагана. Что происходит в Пхёнчхане – репортаж СТВ -6

 Юлия Бешанова, СТВ: 
В Корее по-прежнему очень неприятные погодные условия. Одно за одним отменяются соревнования. В случае, если вы не можете выйти на старт представительницы женского слалома, под вопросом вечернее соревнование в биатлоне, та самая гонка. 

Волонтеры в Олимпийском парке, а также по радио по громкой связи звучит в том, что находится снаружи объекта небезопасно: ветер в прямом смысле сбивает с ног. 

Подробнее о ситуации на Играх – в видеоматериале. 

Женскую индивидуальную гонку по биатлону перенесли из-за урагана. Что происходит в Пхёнчхане – репортаж СТВ -9

# Фотофакт # Юлия Бешанова # Зимняя Олимпиада – 2018

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