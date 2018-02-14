Женскую индивидуальную гонку по биатлону перенесли из-за урагана. Что происходит в Пхёнчхане – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Непогода снова вносит коррективы в соревновательный график Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного ветра организаторы отменили биатлонную гонку у женщин и горнолыжные старты. В обеих дисциплинах должны были выступать белорусские спортсменки. Посетителей просят не находиться на улице.

Людей эвакуируют из Олимпийского парка в Канныне. Сообщается, что один из сотрудников получил травму. В Пхенчхане работает съемочная группа СТВ.

ОИ-2018. Индивидуальная гонка биатлонисток перенесена на 15 февраля