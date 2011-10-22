Женский хоккей в Беларуси: представители, развитие и перспективы

Кто-то до сих пор сокрушенно качает головой и задается вопросом: зачем в Беларуси женская команда по хоккею. А кто-то и вовсе совсем недавно узнал, что она у нас, оказывается, есть.

Девушки же тем временем не дают о себе забыть и не так давно вышли на лед «Минск-Арены» перед одним из матчей минского «Динамо», и познакомились с белорусским зрителем.

Ульяна Войтик:

Когда так хорошо развит мужской хоккей, то и женская команда должна быть. А когда мы вышли на лед «Арены», это смотрелось красиво, интересно, экзотично, потому что мы были без шлемов, но в хоккейной форме, а также с прической. Это было интересно.

Мартина Величкова:

Это было потрясающе. Было бы хорошо, если бы на нашу игру пришло столько зрителей. Но не всегда получается.

И хоть для многих существование наших «Пантер» оказалось открытием, но не стоит забывать, что уже в свой первый сезон они в голос заявили о себе, выиграв чемпионат Латвии. Тем самым девушки завоевали шанс выступить на европейском кубке чемпионов, первый этап которого пройдет уже с 28 по 30 октября в Румынии.

Бороться за выход во вторую стадию турнира наши красавицы будут еще с тремя командами из группы В, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ульяна Войтик:

Мы готовились, усиленно тренировались эти три недели. Настраиваемся, мы должны все сделать, чтобы выиграть.

Мартина Величкова:

Будет тяжело, потому что нам надо выйти из этой группы, чтобы все были довольны.

Однако более именитыми соперницами наших девушек не испугать, ведь они уже стартовали в Австрийской элитной лиге, а там в хоккей не первый год играют. Назвать старт удачным, к сожалению, язык не повернется: все три матча «Пантеры» уступили. Но Рим не один день строился. И, пожалуй, хороших результатов просто стоит подождать.

Ульяна Войтик:

В Словакии, Австрии женский хоккей более развит.

Сначала мы были не готовы морально, но сейчас более подготовлены.

Мартина Величкова:

Старт неудачный, но, надеюсь, конец будет удачным. Надо нам поработать еще. Надеюсь, в следующих играх будем лучше и победим.

В оптимизме девушкам не откажешь, и этому, пожалуй, многим у них стоит поучиться. А ведь, по сути, каждый день у хоккеисток сейчас – это постоянная борьба и очередная возможность доказать: в этом виде спорта девушкам место есть.

Ульяна Войтик:

Я считаю, что нет разницы, какой вид спорта. Это же все равно и есть спорт. Это здоровье, перспектива, жизненный путь, чья-то судьба. Это здорово.