Женский гандбол. «Гомель» проиграл «БНТУ-БелАЗ», ждём второй матч

Новости Беларуси. 13 мая в Минске мог быть назван женский чемпион Беларуси по гандболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае победы над «БНТУ-БелАЗом» «Гомель» второй раз кряду завоевал бы золотые медали. Однако случилось иначе.

Поединок проходил в упорной борьбе. Правда, большую часть времени гостьи вели в счете с разницей в пару мячей. Перелом произошел в середине второго тайма, когда уже хозяйки паркета вырвались вперед.

Затем счет стал ничейным, а победу минчанки добыли в последней атаке – 31:30 в пользу «БНТУ-БелАЗа».