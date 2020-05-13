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Женский гандбол. «Гомель» проиграл «БНТУ-БелАЗ», ждём второй матч

13 мая 2020 22:41
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Новости Беларуси. 13 мая в Минске мог быть назван женский чемпион Беларуси по гандболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женский гандбол. «Гомель» проиграл «БНТУ-БелАЗ», ждём второй матч-1

В случае победы над «БНТУ-БелАЗом» «Гомель» второй раз кряду завоевал бы золотые медали. Однако случилось иначе.

Женский гандбол. «Гомель» проиграл «БНТУ-БелАЗ», ждём второй матч-4

Поединок проходил в упорной борьбе. Правда, большую часть времени гостьи вели в счете с разницей в пару мячей. Перелом произошел в середине второго тайма, когда уже хозяйки паркета вырвались вперед.

Женский гандбол. «Гомель» проиграл «БНТУ-БелАЗ», ждём второй матч-7

Затем счет стал ничейным, а победу минчанки добыли в последней атаке – 31:30 в пользу «БНТУ-БелАЗа».

Женский гандбол. «Гомель» проиграл «БНТУ-БелАЗ», ждём второй матч-10

Теперь в турнирной таблице двоевластие, а судьба золотых медалей определится в решающем поединке этих команд в воскресенье, 17 мая. Правда, хозяйками будут уже гандболистки «Гомеля».

# Гандбол # Фотофакт

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