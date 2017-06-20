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Женский Евробаскет: сборная Беларуси проиграла третий матч подряд и покинула турнир

20 июня 2017 13:57
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Новости Беларуси. Девушки из сборной Беларуси проиграли третий матч подряд на Евробаскете в Чехии и бесславно покинули турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В довесок к поражениям от итальянок и словачек в конце прошлой недели, 19 июня подопечные Натальи Трофимовой уступили еще и команде Турции. Уже к большому перерыву соперницы имели задел в десять очков, ликвидировать который виделось крайне сложной задачей.

В третьей четверти турчанки добавили к своему гандикапу еще «плюс восемь» и только на заключительном отрезке немного расслабились. Что, впрочем, на итоговом результате не отразилось: 88:74 в пользу Турции, и эта команда выходит в плей-офф с первого места в группе B. Белоруски же возвращаются в Минск, показав худший результат на чемпионатах Европы за последнее десятилетие.

# Баскетбол

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