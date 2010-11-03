Женский бокс: матч-реванш Дианы Зиневич из Беларуси и россиянки Марины Крашенинниковой

Прошлый поединок, который прошел 31 июля 2010 года, Марина Крашенинникова выиграла в шести раундах по очкам. Выиграла достаточно уверенно. И у Дианы Зиневич в том бое не было особых шансов. Тем не менее, белоруска держалась достойно. Проиграв, она ушла с ринга с высоко поднятой головой.

Марии Крашенинниковой всего 23 года, она уже занимает седьмое место в мировом рейтинге. Диане Зиневич 30 лет. Разница в возрасте ощутима, однако опыт боксерских поединков у них разный.

Марина Крашенинникова провела девять поединков в качестве профессионала. Во всех боях она одержала победы. Три поединка выиграла нокаутом. В 2009 году завоевала титул Интерконтинентальной чемпионки по версии Women IBF, выиграв у Фатумы Зарики.

Диана Зиневич – единственная активная спортсменка в белорусском боксе. За свою карьеру провела четыре боя, в трех из которых одержала победы. Единственное поражение белоруска потерпела от Крашенинниковой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Регламент этого боя несколько отличается от предыдущей встречи боксан. Вместо шести раундов – восемь. Но, поскольку бой женский, каждый раунд длится две минуты.