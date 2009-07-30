Этот вид спорта все больше входит в моду в Беларуси (ФОТО+ВИДЕО)

Женский бокс все решительнее входит в моду. В России и Украине есть даже чемпионки мира в профессиональном боксе. Догонять соседок начала и Беларусь.

Многие считают бокс агрессивным видом спорта, но настоящие профессионалы за пределами ринга – очень милые и добродушные люди. Кроме того, занятия боксом может стать прекрасной агрессотерапией для тех, кому периодически требуется выпустить пар.