Прямой эфир

Женский бокс

30 июля 2009 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Этот вид спорта все больше входит в моду в Беларуси (ФОТО+ВИДЕО)

Женский бокс все решительнее входит в моду. В России и Украине есть даже чемпионки мира в профессиональном боксе. Догонять соседок начала и Беларусь.

Многие считают бокс агрессивным видом спорта, но настоящие профессионалы за пределами ринга – очень милые и добродушные люди. Кроме того, занятия боксом может стать прекрасной агрессотерапией для тех, кому периодически требуется выпустить пар.

При занятиях любым видом спорта главное – найти профессионального тренера, который способен дать грамотную нагрузку. Такую, чтобы здоровье укрепить, а не потерять на тренировках. Спорт как фитнес не противопоказан никому. Даже новичок способен освоить основные удары и способы защиты в достаточно короткий срок.

женский бокс

женский бокс 

женский бокс

Другие новости рубрики

Все новости
30 июля 2009 10:47

Аллея олимпийской славы появится в Витебске

29 июля 2009 10:00

Баскетболистки получат вознаграждение за 4-е место на чемпионате Европы

29 июля 2009 09:49

Александра Герасименя установила новый рекорд чемпионатов мира по плаванию