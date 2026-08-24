Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу не смогла напрямую выйти на ЧЕ‑2027

Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы‑2027, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом отборочном раунде наши девушки продемонстрировали уверенное движение по турнирной дистанции и дошли до финала. Там соотечественницы встречались с россиянками. Первый сет остался за соперницами – 25:18. Взять реванш удалось во второй партии – 25:19. Однако в последующих отрезках сильнее вновь оказывались оппонентки – 25:18, 25:16. 3:1 в пользу россиянок, которые и заработали путевку в основную часть турнира. Белоруски продолжат борьбу за выход на первенство континента во втором раунде отбора – он пройдет в январе.