Женская юниорская команда по волейболу U18 отправится в Аргентину на Чемпионат мира

Новости Беларуси. После сенсационного выступления на первенстве Европы по волейболу среди женских юниорских команд U18 (напомним, в апреле сборная Беларуси стала обладательницей бронзовых наград континентального форума), теперь подопечным Натальи Милянюк предстоит мировой вояж – в Аргентину. Там с 18 по 27 августа пройдет Чемпионат мира, но перед основным стартом сезона девушки выступят на юношеском Олимпийском фестивале в Дьёре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Восемь лет назад брестские девочки, впервые взявшие в руки волейбольные мячи, и не подозревали, что смогут буквально сколотить костяк сборной страны по этому виду спорта. На U-18 больших ставок не делали, а они взяли и удивили, став в 2017 году на Европе третьими. Но сезон не заканчивается, впереди – Чемпионат мира в Аргентине, однако до главного старта – не менее важный – юношеский Олимпийский фестиваль, который состоится 23 июля в Дьёре.

Наталья Милянюк, главный тренер женской юниорской сборной Беларуси U-18 по волейболу:

Мы считаем, что бронза, конечно, хорошо, но могли бы сыграть и лучше. Поэтому если все дети будут живы-здоровы, травм не будет, то, я думаю, есть шанс побороться.

Перед отъездом в Венгрию национальная команда расположилась в родных пинатах на базе спортивного комплекса Раубичи, где и проведет последний сбор. В стане сборной два новичка – сестры Малевичи.

Наталья Милянюк:

Одна – центральная. Тоже надеялись, что одна из них усилит нам прием, но пока смотрим. У нас только второй день сборов.

К сожалению, 2000-ый год в этом году заканчивает школу, многие из них поступают. Поэтому всё, что было, мы уже посмотрели, и будем ждать, что подрастут младшие – 2002-й год. Есть неплохие девочки.