Женская теннисная ассоциация обновила еженедельный рейтинг-лист

Она занимает 6-е место.
А вот в чемпионской гонке наша прима располагается выше, в активе Азаренко – 4-я позиция.
В заключительный день турнира были разыграны награды в отдельных видах.
У женщин лучший результат из белорусок показала Дарья Домрачева.
Определятся чемпионы и призеры зимних игр в командных спринтерских гонках у женщин и мужчин.
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