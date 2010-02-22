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Женская теннисная ассоциация обновила еженедельный рейтинг-лист

22 февраля 2010 15:33
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В мировой табели о рангах лучшей из белорусок по-прежнему остается Виктория Азаренко.

Она занимает 6-е место.

А вот в чемпионской гонке наша прима располагается выше, в активе Азаренко – 4-я позиция.

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