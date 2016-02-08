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Женская сборной Беларуси по теннису впервые в своей истории вышла в плей-офф мировой группы Кубка Федерации

08 февраля 2016 10:26
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Новости Канады. Теннисистки сборной Беларуси вышли в плей-офф мировой группы Кубка Федерации. Наша команда боролась за это право с дружиной Канады и победила в матче с общим счетом 3:2.

Все решилось в парном поединке, в котором за Беларусь выступали Ольга Говорцова и Александра Саснович. Наши девушки были сильнее канадского дуэта Кэрролл Джан – Габриэла Дабровски – 6:2, 6:4.

Теперь в апреле сборная Беларуси впервые в своей истории сыграет в плей-офф мировой группы. Соперницами наших девушек могут быть команды Италии, России, Румынии или Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Теннис

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