Женская сборная Беларуси завоевала «серебро» на молодежном чемпионате Европы по баскетболу «3х3» в Минске

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Европы по баскетболу «3х3» (спортсмены до 18 лет). Сборная Беларуси среди девушек заняла второе место. В финале хозяйки турнира проиграли сверстницам из Венгрии – 15:16. Судьба «золота» решилась лишь в овертайме.

В турнире юношей сборная Беларуси заняла четвертое место.

Чемпионат Европы по баскетболу «3х3» среди игроков до 18 лет стал первым в истории подобным турниром, проводимой под эгидой Международной и Европейской федераций баскетбола. Он проходил в Минске на арене «Палова», сообщили в программе «СТВ-Спорт».