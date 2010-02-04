Женская сборная Беларуси по теннису провела первую встречу в рамках розыгрыша первой Евро-Африканской группы Кубка Федерации

Согласно жеребьевке, на кортах теннисного центра «Жамор» в пригороде Лиссабона соперницами белорусок значились австрийки.

Сперва на корт вышли Ольга Говорцова и Патриция Майер. В двух сетах верх уверенно взяла австрийка – 6:2, 6:2.

Затем настал черед Виктории Азаренко. Первый сет остался за белоруской – 7:5. во втором была сильнее ее соперница Сибиль Баммер – 6:4. а в третьем при счете 2:0 в пользу австрийки белоруска от борьбы отказалась.

Парную встречу Ольга Говорцова и Татьяна Пучек выиграли – 6:0, 6:2, однако в матче победу праздновали теннисистки Австрии – 2:1.

Следующий матч на турнире белоруски проведут сегодня поздно вечером. Соперник – сборная Боснии и Герцеговины.