Женская сборная Беларуси по настольному теннису провела первый домашний поединок группового раунда Челлендж-дивизиона Европейской лиги наций

Наши соотечественницы в статусе лидеров квартета принимали француженок, занимавших третью строчку в группе.

Виктория подопечным Татьяны Петкевич далась с трудом. Исход дуэли предопределила пятая, решающая встреча. Вероника Павлович и Александра Привалова в паре оказались сильнее дуэта Грюндич-Лёлет 3:1. Таким образом, с общим счётом 3:2 белоруски праздновали третью кряду викторию.

А вот мужская сборная, выступая в аналогичных состязаниях Премьер-дивизиона, напротив, уже в третьем матче подряд терпит поражение. На этот раз наши теннисисты уступили Швеции – 2:3. Победные баллы белорусам принесли Виталий Нехведович и Евгений Щетинин.

Отметим, матч сборная провела ослабленным составом, не смог помочь команде первый номер отечественного настольного тенниса Владимир Самсонов.