Женская сборная Беларуси по индорхоккею продолжает подготовку к домашнему чемпионату Европы

Когда до чемпионата Европы счет идет на дни, тренировки становятся все более интенсивными, и все под тщательным присмотром нового рулевого. Голландец Херман Крейс возглавил женскую белорусскую команду меньше года назад, под его руководством сборная отыграла континентальное первенство по хоккею на траве во втором дивизионе и стала бронзовым призером. Иностранный специалист в первую очередь пытается поменять психологию, дать девушкам больше свободы и самостоятельности для принятия решений.

Херман Крейс, главный тренер женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Мне нравится работать у вас в стране и развивать белорусский хоккей на траве и индорхоккей. Девушки очень легко обучаются. Заметно, что у них очень хорошие отношения между собой и отличные отношение с тренерским штабом. Да, язык – это пока проблема, но у нас есть переводчик, эта проблема решается. Я вижу, что девушки и сами постепенно начинают лучше понимать меня.

Девушки подтягивают английский, а сам тренер учится понимать русский язык и белорусскую психологию.

Херман Крейс сосредоточен не только на национальной команде. Голландский рулевой пытается и подтягивать молодежь, и помогать образовываться тренерам. При этом он считает: сотрудничество с белорусской командой взаимовыгодно. Чтобы вид спорта оставался в олимпийской программе, он должен быть развит как минимум в 20 странах, а потому грандам просто необходимо помогать менее рейтинговым государствам.

Херман Крейс, главный тренер женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Они учатся работать со мной, для них это что-то новое. Конечно, иногда они думают, что я делаю. Но я надеюсь, со временем они поймут, что именно я от них хочу и для чего мы все это делаем.

Крестина Попкова, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Играть стали быстрее, много думаем перед тем, как отдать пас, много вариантов, то есть тактика другая. Команда стала мобильнее, видна разница. Я думаю, что мы выступим хорошо.

Крестина Попкова – один из ключевых игроков команды, на прошлогоднем чемпионате мира она была лучшим бомбардиром, а вот сейчас участие в домашнем чемпионате Европы под небольшим вопросом. На сборе в Голландии Крестина получила травму и пока готовится по индивидуальной программе.

Крестина Попкова, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Обидно, но это спорт, никто не застрахован от этого, попали мячом, сильным ударом в палец – случился перелом пальца. Сейчас еще недельку с гипсом и буду в форме.

Мысленно игрок уже готова помогать команде, даже маникюр намекает: защищать честь страны Крестина будет самоотверженно.

В строю и еще один бомбардир команды. Юлия Михейчик на прошлогоднем мире получила серьезнейшую травму и долго восстанавливалась, но теперь и она в деле, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Сборная тренировались и до Нового года, затем был интенсивный сбор в Голландии, где кроме прочего хоккеистки посетили даже семинар по здоровому питанию. Подход, сразу ясно, серьезный.

На домашнем Евро белоруски, конечно, не фаворитки, в нынешнем рейтинге по индорхоккею наша сборная шестая. И в компании восьми сильнейших команд континента им будет сложно, но неоднократные примерки Еврофорума готовы снова заявлять о себе.

Херман Крейс, главный тренер женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Я думаю, в сравнении чемпионат мира проигрывает чемпионату Европы. Континентальное первенство гораздо более сильный турнир. Фавориты неизменны – Голландия и Германия. Что касается белорусской сборной, уверен, если мы будем играть структурировано и ментально будем готовы, все будет отлично. Мы идем за полуфиналом.

Крестина Попкова, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:

Когда играешь на поле, ты не видишь ни зрителей, ничего, ты только нацелен на мяч, на победу. Будет все хорошо.