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Женская сборная Беларуси по гандболу проводит учебно-тренировочный сбор в Ратомке

20 августа 2026 18:47
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Женская национальная команда Беларуси по гандболу готовится к международному турниру Nations Trophy. На учебно-тренировочный сбор вызваны самые лучшие игроки.

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Женская сборная Беларуси по гандболу проводит учебно-тренировочный сбор в Ратомке-2

Казалось, надо бы радоваться, Международная федерация гандбола сняла с белорусов все ограничения, но, к сожалению, сильнейшие клубы располагаются в Европе, и именно от этой организации пока нет решений относительно наших гандболистов. Все в ожидании. Хотя в конце ноября – начале декабря белоруски смогут выступить на турнире IHF Nations Trophy. По этому поводу на летний учебно-тренировочный сбор в Ратомку, в стан вызваны все лучшие, 22 девушек, от 18 до 25 лет.

Далее смотрите в видео.

# Гандбол # Юлия Силипицкая

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