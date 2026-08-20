Женская сборная Беларуси по гандболу проводит учебно-тренировочный сбор в Ратомке

Казалось, надо бы радоваться, Международная федерация гандбола сняла с белорусов все ограничения, но, к сожалению, сильнейшие клубы располагаются в Европе, и именно от этой организации пока нет решений относительно наших гандболистов. Все в ожидании. Хотя в конце ноября – начале декабря белоруски смогут выступить на турнире IHF Nations Trophy. По этому поводу на летний учебно-тренировочный сбор в Ратомку, в стан вызваны все лучшие, 22 девушек, от 18 до 25 лет.

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