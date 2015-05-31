Женская сборная Беларуси по баскетболу заняла 2 место на турнире памяти Халипского

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу заняла 2 место на турнире памяти Семена Халипского, который проходил в Минске с 28 по 30 мая. Соперницами нашей команды были украинки, румынки, россиянки, сообщили в программе СТВ-Спорт.

В первых двух матчах белоруски были сильнее своих оппоненток и лишь накануне, в матче за первое место уступили сборной России – 66:78.

Таким образом, команда наших восточных соседей стала первой, сборная Беларуси заняла второе место.

В другом матче дня украинки были сильнее румынок. И эта победа обеспечила им третью строчку турнирной таблицы. Команда Румынии стал четвертой.