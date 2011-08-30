Женская национальная сборная Беларуси по футболу с победы стартовала в квалификации Евро-2013

Матч национальных женских сборных Беларуси и Эстонии открывал игровую программу евроотбора в пятой группе, куда помимо участников поединка в Молодечно входят также футболистки Финляндии, Украины и Словакии.

Подопечные Татьяны Волковой, пока руководившей нашей командой в должности и. о. главного тренера, свойственные белорусам черты толерантного гостеприимства демонстрировать не стали. Хозяйки бойко провели первый тайм, в котором сумели отличиться дважды.

На 31-й минуте эффектным ударом метров с 20 нашу сборную вывела вперед Ольга Новикова. А незадолго до антракта ее теска Ольга Анисковцева увеличила перевес хозяек поля. Причем преимущество в два мяча показалось белорускам столь прочным, что вторую половину они провели явно слабее.

Татьяна Волкова, и. о. главного тренера женской сборной Беларуси:

Я думаю, что здесь наступил момент самоуспокоенности. А она всегда приводит к такому нервному результату. Поэтому над этим нужно работать, анализировать, чтобы в дальнейшем не повторялось таких ошибок.

Плюс еще у нас были хорошие моменты, но нереализованные. Это тоже наложило какой-то отпечаток.

Послеантрактной расслабленностью белорусок гости из Прибалтики смогли воспользоваться лишь однажды. За 20 минут до финального свистка Лиес Эмаёэ сумела отквитать один мяч. Большего отечественные футболистки эстонским соперницам не позволили. Белорусская сборная открыла евроотборочную кампанию победой со счетом 2:1, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Волкова, и. о. главного тренера женской сборной Беларуси:

К игре были готовы. Те матчи сборной Эстонии, которые удалось посмотреть, анализировали. Некоторые элементы прорабатывались нами на теоретических занятиях. И эстонками они были исполнены и в этой игре.

Да, очень здорово выросла сборная Эстонии. Это еще раз доказывает, что слабых соперников в футболе уже не бывает.

Слабых соперников у белорусской сборной не предвидится и в дальнейшем. В конце осени, когда наши футболистки продолжат евроотборочную кампанию, им предстоит принять дома команду Финляндии, а затем поочередно наведаться в гости к словачкам и украинкам. Остальные поединки квалификации пройдут уже в следующем году.