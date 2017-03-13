Женщины в боксе: тренер Андрей Гридин со своими спортсменками целый месяц бесплатно обучал всех желающих дам

Женщины все чаще выбирают бокс. Такие дамы не привыкли плыть по течению. Каждой желающей выпала возможность узнать на практике, способна ли она всю себя посвятить единоборствам и выдержать нешуточные нагрузки. Целый месяц тренер Андрей Гридин, воспитавший десятки чемпионов, а также его лучшие спортсмены бесплатно обучали женщин любых возрастов азам бокса, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Андрей Гридин, тренер:

Это был эксперимент. Показать девушкам, женщинам, ввести их в такой удивительный мир боевых искусств. Мы сделали неделю тайского бокса, была неделя классического бокса, и сейчас мы заканчиваем уже неделю ММА – смешанных единоборств. Естественно, мы сделали адаптацию под них, учитывая возраст, их нагрузки разные. И ввели такие виды дисциплин, как тайбо, финтес-бокс вторая неделя была, и сейчас кросс-фит, что мы видим.

Никто не мог и представить, что на курс запишется так много девушек. Изначально рассчитывали создать одну группу, но пришло столько желающих, что вместо одной сделали три больших. На занятия записывались даже семьями – мамы с дочками, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Максим Сирота, боксер-профессионал, тренер:

Тут, скорее всего, девушки приходят для того, чтобы стать красивее, увереннее, стройнее. Тренировки, конечно, мы планируем, но не так, как уже у спортсменов высших достижений. Есть четкий план тренировок, но немножко уже другая направленность, поэтому тут попроще с этим. За месяца два девчонки кардинально меняются у нас. Начиная с фигуры, в принципе, координация становится лучше, увереннее становятся.

Бокс следует выбирать тем, кому нужна разрядка. Ведь уставая физически, мы отдыхаем душой.

Анастасия Матвеенко, начинающий боксер:

Это очень интересный вид спорта, он очень помогает концентрироваться, очень помогает снимать стресс. Особенно мне помогает в учебе, когда какие-то проблемы возникают, знаете, очень приятно прийти сюда и скинуть это напряжение.

Кто знает, может именно благодаря этим тренировкам страна вырастит новых чемпионов.