Желания игроков минского «Партизана» на реабилитацию не совпали с возможностями

Только вот желание подопечных Людаса Румбутиса явно не совпало с их возможностями. Побольше владея мячом, минчане не смогли извлечь из этого никакой пользы в силу того, что грешили большим, даже зашкаливающим процентом брака в передачах. Что, естесственно, негативно сказывалось на качестве атакующих, скажем так, задумок.
А вот опытные футболисты Витебска сыграли на новоявленном «Стэдиуме» надёжно и рационально. Уверенно защищаясь на протяжении всего поединка, гости после перерыва дважды наказали минчан за грубые ошибки в обороне.
Первым это наказание исполнил Руслан Усов, который на 55-ой минуте без помех открыл счёт из пределов партизанской штрафной.
Четверть часа спустя аналогичную экзекуцию хозяевам устроил Виталий Панасюк, который перевес витебского клуба удвоил. В итоге гости выиграли 2:0 и, набрав 7 очков, возглавили после 3 тура турнирную таблицу.