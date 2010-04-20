Желания игроков минского «Партизана» на реабилитацию не совпали с возможностями

Столичный «Партизан» с нетерпением ждал первого свидания с родной публикой в надежде доказать своим почитателям, что обидно-неудачный старт в чемпионате страны (а начали минчане, напомню, с двух минимальных поражений) носит случайный характер. Встреча с публикой случилась в 3 туре.

Только вот желание подопечных Людаса Румбутиса явно не совпало с их возможностями. Побольше владея мячом, минчане не смогли извлечь из этого никакой пользы в силу того, что грешили большим, даже зашкаливающим процентом брака в передачах. Что, естесственно, негативно сказывалось на качестве атакующих, скажем так, задумок.

А вот опытные футболисты Витебска сыграли на новоявленном «Стэдиуме» надёжно и рационально. Уверенно защищаясь на протяжении всего поединка, гости после перерыва дважды наказали минчан за грубые ошибки в обороне.

Первым это наказание исполнил Руслан Усов, который на 55-ой минуте без помех открыл счёт из пределов партизанской штрафной.

Четверть часа спустя аналогичную экзекуцию хозяевам устроил Виталий Панасюк, который перевес витебского клуба удвоил. В итоге гости выиграли 2:0 и, набрав 7 очков, возглавили после 3 тура турнирную таблицу.