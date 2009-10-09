Жан-Клод Ван Дамм сразится с олимпийским чемпионом по боксу

Знаменитый тайский боксер Сомлук Камсинг, чемпион Олимпиады-96 в Атланте в полулегком весе, подтвердил информацию о том, что в марте будущего года выйдет на ринг против актера Жан-Клода Ван Дамма в поединке по правилам муай-тая.

Планируемый бой будет состоять из пяти двухминутных раундов, пройдет в Лас-Вегасе в марте 2010 года. Использование локтей будет запрещено. По словам Сомлука, за участие он получит $175000, плюс 2% сборов от трансляции шоу, пишет newsru.com.

«Я никогда не думал о такой возможности, но однажды просто ниоткуда мне позвонили представители Ван Дамма, получившие мой номер от работника отеля, - рассказывает Камсинг. - Предложили бой, но без локтей, так как боятся, что я попорчу его актерское лицо».

Сомлук Камсинг стал первым олимпиоником в истории Таиланда, тут же превратившись в национального героя. В его в честь в стране даже была выпущена почтовая марка.

Таец добавил, что ему придется готовиться очень серьезно, ибо разница в весе будет далеко не в его пользу, но Сомлук верит, что сможет одержать верх благодаря своей технике и опыту.