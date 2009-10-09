Жак Рогге переизбран президентом МОК

121-я сессия Международного олимпийского комитета проходит в Копенгагене. 9 октября состоялись выборы президента МОК.

Единственным кандидатом на пост президента был Жак Рогге. Он переизбран на четырехлетний срок.

67-летний бельгиец Жак Рогге занимает эту должность с 2001 года. На 112-й сессии МОК, проходившей в Москве, он сменил Хуана Антонио Самаранча, занимавшего эту должность 21 год.

Для переизбрания на должность президента МОК Жаку Рогге нужно было набрать большинство голосов. За проголосовали 88 членов МОК из 89 участвовавших в выборах. Один человек высказался против. Глава НОК Бразилии Жоао Авеланж предлагал сделать голосование открытым, однако сам Рогге настоял на закрытом.

Этот срок на посту главы НОК станет для Жака Рогге заключительным, сообщает БЕЛТА.