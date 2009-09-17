Жак Рогге останется президентом МОК

Единственным кандидатом на пост президент Международного олимпийского комитета (МОК), выборы которого пройдут 9 октября, в последний день работы 121-й сессии МОК в Копенгагене оказался действующий глава МОК Жак Рогге.

На 121-й сессии МОК в Копенгагене, которая начнется 1 октября и, с перерывом на Олимпийский конгресс, продлится до 9 октября, пройдут выборы новых членов МОК, членов исполкома, вице-президентов и президента.

Номинационная комиссия уже утвердила всех кандидатов на выборные должности. Их имена будут официально объявлены только вечером накануне голосования - 8 октября.

Как утверждает агентство «Весь спорт», на пост президента МОК зарегистрирован только один кандидат - действующий президент Жак Рогге. Таким образом, на сессии МОК в Копенгагене он будет избран на второй срок (четырехлетний после первого восьмилетнего) - до 2013-го года, сообщает Newsru.com.