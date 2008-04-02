Завершился визит в Беларусь главы УЕФА Мишеля Платини

Перед отлетом знаменитый французский футболист пообщался с юными минскими спортсменами и осмотрел строящиеся футбольные объекты столицы.

Наверняка, этот день надолго запомнится игрокам самой младшей, 15-летней сборной Беларуси, созданной на базе специализированного футбольного класса Минского суворовского училища. Обмен памятными сувенирами, теплыми пожеланиями и совместное фото с легендой мирового футбола, без сомнения, станут яркими страницами их только начинающейся спортивной биографии.

В центре подготовки юношеских сборных Беларуси, который активными темпами возводится на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский" на улице Сурганова, главе европейского футбола представили проекты, которые будут реализованы в рамках программы развития массового и детского футбола в Беларуси. Глава УЕФА был приятно удивлен современным структурным решением базы для подготовки футболистов.

Порадовал господина Платини и количественный состав юных почитателей игры №1: в 122-х специализированных футбольных школах Беларуси занимаются более 126-ти тысяч ребятишек. И это число будет неуклонно возрастать с вводом новых объектов футбольной инфраструктуры.

Сегодня днем Мишель Платини продолжил свою рабочую поездку по странам Восточной Европы. Его самолет взял направление на Таллинн. Уже завтра президента УЕФА ждут в Москве, куда он везет главный трофей клубного европейского футбола - Кубок Чемпионов.



Итогами посещения Беларуси господин Платини остался вполне удовлетворен, равно как и глава Ассоциации БФФ.