Завершился пятый Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

Главный трофей турнира – кубок победителей – завоевала белорусская дружина. Второе место у россиян, "бронза" досталась финнам.

Рождественский международный турнир любителей хоккея проходит в Беларуси уже в пятый раз. Хоть и небольшой, но все-таки юбилей, собирал аншлаги на протяжении всех четырех дней соревнований. Причем растет не только популярность турнира, но и уровень. В этом году все команды омолодили составы, некоторые привезли олимпийских чемпионов. Для хоккеистов это вовсе не просто любительские игры, а настоящая борьба за кубок. Престиж турнира растет и, наверное, неслучайно он уже завоевал звание неофициального чемпионата мира среди любителей.

В финал вышли россияне и команда Президента Беларуси. Расклад в общем-то традиционный. Все пять финалов Рождественских турниров проходили в неизменном составе – Беларусь-Россия. Каждый раз лучшей становилась команда Президента Беларуси, и только однажды, в 2007-м, кубок уехал в Москву. Но не надолго. Россияне эту игру расценивали как матч-реванш. По накалу зрелище не уступало поединкам крупнейших соревнований – игроки показали настоящий контактный хоккей. Шайб было заброшено немного, но каждая на весь золота. Первая в матче влетела в ворота россиян только на 13 минуте. Ответная последовала в виде удачного буллита. В течении игры наши забросили еще три шайбы. В итоге мы одолели россиян со счетом 4-1.

Лучшим бомбардиром турнира стал Михаил Захаров – игрок команды Президента, а лучшим вратарем – голкипер россиян – Максим Михайловский. Финна Немо Ноккосмяки отметили как лучшего защитника, а белоруса Сергея Шитковского – как нападающего. Турнир законен, но каждая из команд уже подтвердила свое участие на следующий год.