Завершилось открытие самых дорогих Олимпийских игр в истории

Открытие стартовало 8 числа 8 месяца 2008 года в 8 часов 8 минут вечера в Пекине.Зрелищность, на которую так рассчитывали организаторы, себя оправдала. Шоу в "Птичьем гнезде" действительно оказалось высокотехнологичным.



Над стадионом – камеры, которые плавно летают, проекторы – они создают на арене изображение. На VIP – трибунах почетные гости. Для участия в открытии игр прибыли монархи, главы государств и правительств более 80 стран мира. Первая непредсказуемость произошла: любители двойных стандартов – американский президент Джордж Буш и французский Николя Саркози, так активно бойкотировавшие главные старты четырехлетия, почтили своим присутствием многомиллионную публику. Теперь все в одной VIP – ложе: и монархи, и президенты, и приверженцы, и сторонники олимпийского движения.



Фаворитами Олимпийских игр специалисты называют команды Китая, США и России, которые давно задают тон на самых крупных международных состязаниях. Что касается белорусов, то для Беларуси это уже четвертая суверенная Олимпиада. Первая была в Атланте в 1996-ом – самое первое и самое запоминающееся шествие перед олимпийскими трибунами Государственного флага Республики Беларусь.



Президент Беларуси на трибуне был замечен вместе с младшим сыном. Глава государства после насыщенного переговорами и встречами дня вчерашнего сегодня просто отдыхал: наслаждался торжественным шествием нашей сборной. Белорусский Президент, известный своим особым отношением к спорту, в преддверии Олимпиады в Пекине проявил не только личную, но и политическую жесткую позицию – выступил против бойкотирования Игр в Пекине. И в столицу Олимпиады прилетел, чтобы своим присутствием показать: спорт вне политики.



Победа на Олимпиаде - это когда к невероятным спортивным усилиям добавляется еще и удача. Кто поднимется на первую ступеньку – можно прогнозировать лишь с небольшой долей вероятности. На трех предыдущих Олимпиадах белорусские спортсмены завоевали в общей сложности 47 медалей: 6 золотых, 15 серебряных и 26 бронзовых. На нынешних Играх наши постараются повторить успех 8-летней давности и войти в первую двадцатку в медальном зачете.



Медальные надежды связывают, в первую очередь, с такими прославленными спортсменами как Надежда Остапчук, Иван Тихон, Вадим Девятовский, Ирина Ятченко. Вполне по силам замахнуться на медали штангистам и, естественно, двукратной олимпийской чемпионке по академической гребле Екатерине Карстен. Кстати, в составе белорусской сборной в Пекине выступят и еще три олимпийских чемпионки: Эллина Зверева, Янина Провалинская-Корольчик и Юлия Нестеренко.