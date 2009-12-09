Завершается групповой этап в футбольной Лиге чемпионов

8 декабря были сыграны последние матчи квартетов верхней половины.

Игровой день стал счастливым для московского ЦСКА. Армейцы переиграли на выезде турецкий «Бешикташ». В концовке первого тайма счёт открыл Милош Красич, а выровнять положение дел хозяева смогли только на 86 минуте. С учётом того, что к тому моменту главный конкурент ЦСКА за выход в плей-офф, немецкий «Вольфсбург», уступал на своем поле Манчестеру, команду Леонида Слуцкого устраивал и мирный исход. Однако, Евгений Алдонин решил, что в 1/8 надо выходить красиво, на победной ноте и на 5 добавленной минуте точным ударом принес армейцам викторию – 2:1. Так что с турнирной точки зрения убедительная победа сэра Алекса Фергюссона и его подопечных над Вольфсбургом – 3:1 уже мало интересовала россиян.

А вот у туринского «Ювентуса» возникли проблемы с попаданием в плей-офф. По итогам очного спора с немецкой Баварией итальянский клуб прощается с Лигой Чемпионов. Причём как! На глазах у родных болельщиков бьянконери потерпели сокрушительный разгром от баварцев. Давид Трезеге открыл счёт на 19 минуте. Вскоре цифры на табло сравнял голкипер гостей Ханс Йорг Бутт, реализовавший пенальти. А во второй половине команда Луи ван Галля еще трижды огорчала туринцев. Отличались Олич, Гомес и Тимощук. 4:1 в пользу Баварии и немецкий клуб отправляется в 1/8.



От квартета «С» в плей-офф ожидаемо пробились «Реал» и «Милан». Причём итальянцы вчера не смогли в полной мере отомстить «Цюриху» за поражение на Сан-Сиро в первом круге. Итог противостояния – 1:1. Мадридский «Реал» был сильнее марсельского «Олимпика» – 3:1.