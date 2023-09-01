Защитник Мэдисон Боуи будет играть за минское хоккейное «Динамо»

Новости Беларуси. Еще одним новичком минского хоккейного «Динамо» стал Мэдисон Боуи. Подписание знаковое, ведь защитник является обладателем Кубка Стэнли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, было это достаточно давно. Ценнейший трофей был взят в 2018-м. А прошлый сезон канадец провел в АХЛ за фарм «Монреаля». В 35 матчах на счету 28-летнего исполнителя 13 очков. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.