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Защитник Мэдисон Боуи будет играть за минское хоккейное «Динамо»

01 сентября 2023 11:47
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Новости Беларуси. Еще одним новичком минского хоккейного «Динамо» стал Мэдисон Боуи. Подписание знаковое, ведь защитник является обладателем Кубка Стэнли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Защитник Мэдисон Боуи будет играть за минское хоккейное «Динамо»-1

Правда, было это достаточно давно. Ценнейший трофей был взят в 2018-м. А прошлый сезон канадец провел в АХЛ за фарм «Монреаля». В 35 матчах на счету 28-летнего исполнителя 13 очков. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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