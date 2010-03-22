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Защитник «Колорадо» Руслан Салей результативно сыграл в матче с «Анахаймом»

22 марта 2010 14:22
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Сперва наш хоккеист ассистировал Дарси Таккеру, затем забросил уже сам.

«Лавинам», впрочем, это уже не помогло – они были разгромлены 2:5.

Остальные результаты тура – вашему вниманию. Обратить внимание стоит на победу «Бостона» над «Рейнджерс». Добившись успеха, «Брюинс» закрепились в зоне плей-офф, поставив под сомнение попадание нью-йркских конных полицейских в нокаут-раунд.

Бостон – Рейнджерс 2:1
Каролина – Баффало 3:5
Сент-Луис – Нэшвилл 2:3
Даллас – Финикс 2:3 бул.
Миннесота – Калгари 4:3
Флорида – Тампа 5:2
Филадельфия – Атланта 1:3
Эдмонтон – Сан-Хосе 5:1
Анахайм – Колорадо 5:2

# Руслан Салей # Руслан Салей

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