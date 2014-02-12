Зарубежные и отечественные СМИ — о победе Дарьи Домрачевой в гонке преследования

Новости Беларуси. А вот, что 12 февраля писали в зарубежных и отечественных СМИ о победе Дарьи Домрачевой в гонке преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из статьи «Домрачева выиграла гонку преследования, Вилухина — седьмая»:

Победительницей стала Дарья Домрачева, которая в очередной раз доказала, что в случае удачной стрельбы бороться на сегодняшний день в женском биатлоне не способен никто.

«Немецкая волна»: Дарья Домрачева добыла первую золотую олипийскую медаль для Беларуси:

Белорусская стреляющая лыжница Дарья Домрачева выиграла, допустив всего один промах, выиграла на Олимпиаде гонку преследования. Российские и немецкие биатлонистки на пьедестал почета не попали.

Из статьи rg.ru:

Домрачева вышла в лидеры на втором огневом рубеже. И до конца гонки она первого места никому не отдавала. Промах на последней стрельбе ничего не мог изменить, слишком далеко отстали соперницы. Белорусская биатлонистка «привезла» Бергер целую «трамвайную остановку» — 37 секунд. Больше 50 раз поднималась Домрачева на пьедестал этапов Кубка мира, а олимпийское «золото» Сочи для нее первое.

Героиня дня:

Четвертый день Игр принес сборной Беларуси первую медаль. Олимпийской чемпионкой в гонке преследования стала Дарья Домрачева, завоевавшая для нашей страны вторую золотую медаль в истории зимних Олимпиад.

То, на что так надеялись белорусские болельщики, наконец свершилось. Дарья Домрачева подтвердила статус самой быстрой биатлонистки современности, и даже с одним промахом на последнем огневом рубеже сумела подняться с девятого места на итоговое первое.