Залог успеха - терпение, сила и воля

Минские ребята стали призерами Чемпионата Европы по каратэ, который прошел в Венгрии. На родину воспитанники спортивного клуба <Эверест> привезли полный комплект медалей.

Валерия Куликович, Роман Мыслевец и Виктория Садовская прославили нашу страну на престижных международных соревнованиях. Все они - воспитанники минского спортивного клуба <Эверест>. С каждым годом за ним все прочнее закрепляется статус лучшей в Беларуси школы каратэ-до.

У каждого тренера - своя методика и подход к ребятам. Это и помогает делать из их воспитанников чемпионов. Поскольку такой вид спорта, как каратэ пока не включен в программу олимпийских игр, победа на чемпионате Европы - результат действительно весомый.

12-летняя Валерия Куликович - обладатель золотой медали. Она уже 5 лет занимается каратэ и имеет оранжевый пояс. Победа для Валерии была неожиданной, но как говорит ее тренер, закономерной. Немного не дотянул до 1 места Роман Мыслевец. У него серебро, что для начинающего спортсмена тоже отличный результат.

Основными конкурентами на призовые места для нашей команды были ребята из Литвы и Украины. Собранность и сила воли помогли белорусам дойти до победы.

В клубе <Эверест> начинающих спортсменов учат не только приемам. Прежде всего, как говорят тренеры, ставка делается на то, чтобы помочь родителям воспитать в детях волевые качества, чтобы ребенок рос смелым, честным, чтобы у него было позитивное отношение к людям.

Впереди у ребят - летние каникулы. Но даже в это время они не забудут о тренировках. Ведь даже в любимом деле достичь высоких результатов помогает усердный труд.