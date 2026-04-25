Зал заполнен до отказа! Костя Цзю провел мастер-класс для участников турнира памяти В. Ботвинника

Международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника достиг полуфинальной стадии и впереди самое интересное. В преддверии важнейшей части соревнований организаторы приготовили всем участником большой сюрприз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для ценителей бокса, Костя Цзю – фигура знаковая. Пусть сегодня он уже мировая история, но он все-таки вдохновитель спорта. Двукратный чемпион Европы и мира по любителям, ушедший в профи и оставивший свой след и там. Разобравшись в шестом раунде с Джейком Радригесом, бой принес Цзю титул чемпиона мира. Сегодня звезда в Минске, где раскрывает всем участникам турнира свои секреты.

Костя Цзю, чемпион мира и Европы по боксу:

У меня один секрет. Я умел работать больше, чем другие. Я в Могилеве был, откуда началась моя любительская спортивная карьера в сборной команде страны. Когда приезжали на сборы, находились там, поэтому воспоминания такие классные.

Зал заполнен до отказа. 15-летние боксеры буквально пожирают мировую звезду и жаждут спортивных знаний. На повестке технические удары. Михаил Побудай готовится к международному турниру на выезде, для него мастер-класс от Цзю – подарок, который был приготовлен всем детям при поддержке Президентского спортивного клуба.