Зал заполнен до отказа! Костя Цзю провел мастер-класс для участников турнира памяти В. Ботвинника

Международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника достиг полуфинальной стадии и впереди самое интересное. В преддверии важнейшей части соревнований организаторы приготовили всем участником большой сюрприз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника достиг полуфинальной стадии и впереди самое интересное. В преддверии важнейшей части соревнований организаторы приготовили всем участником большой сюрприз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для ценителей бокса, Костя Цзю – фигура знаковая. Пусть сегодня он уже мировая история, но он все-таки вдохновитель спорта. Двукратный чемпион Европы и мира по любителям, ушедший в профи и оставивший свой след и там. Разобравшись в шестом раунде с Джейком Радригесом, бой принес Цзю титул чемпиона мира. Сегодня звезда в Минске, где раскрывает всем участникам турнира свои секреты.
Костя Цзю, чемпион мира и Европы по боксу:
У меня один секрет. Я умел работать больше, чем другие. Я в Могилеве был, откуда началась моя любительская спортивная карьера в сборной команде страны. Когда приезжали на сборы, находились там, поэтому воспоминания такие классные.
Зал заполнен до отказа. 15-летние боксеры буквально пожирают мировую звезду и жаждут спортивных знаний. На повестке технические удары. Михаил Побудай готовится к международному турниру на выезде, для него мастер-класс от Цзю – подарок, который был приготовлен всем детям при поддержке Президентского спортивного клуба.
Михаил Побудай, участник турнира:
Костя Дзю для меня это великий боксер, человек, который в свое время был лучшим. Я ставлю себе задачу повторить.
Мастер-классы – самая эффективная форма подачи материала. Тренеры со всех стран едины во мнении, такой формат даст результат и очень скоро.
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