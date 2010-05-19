Закончен чемпионат Беларуси по мини-футболу, но сезон еще не завершен

Предстоят матчи за Кубок Беларуси. Уже сегодня в Александрии и Минске пройдут первые полуфинальные матчи. Играют минский МАПИД с оршанским ВитЭном и «БГУФК-Моноракурс» (Минск) – «Дорожник» (Минск). Ответные назначены на 23 мая.Кроме того сборная Беларуси приглашена в Ливию на международный турнир 4-х наций, который пройдет с 1 по 5 июня в городе Бенгази, втором по значимости городе этой африканской страны. Соперниками белорусской команды под руководством Валерия Досько станут сборные хозяев, а также Греции и Чехии.