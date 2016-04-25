Заключительный тур чемпионата Беларуси по футзалу стартовал 22 апреля

Новости Беларуси. Самая жаркая пора наступает в чемпионате Беларуси по футзалу. Шестой, последний тур первенства страны стартовал 22 апреля в Минске.

И первыми на площадку вышли команды хорошо друг другу знакомые, занимающие первое и третье места в турнирной таблице, – брестский «Меркурий» и Бобруйск. Встреча получилась напряженной, в ней хватало и борьбы, и голов, а победу отпраздновала команда брестской таможни «Меркурий» – 3:1.

Леонид Ковш, главный тренер ФК «Меркурий»:

Мы готовились к этой игре в первую очередь психологически, потому что соперник у нас очень серьезный. Я считаю, что это самая играющая команда в чемпионате, именно Бобруйск. Молодцы ребята наши. Был настрой хороший, самоотдача. Благодаря, наверное, этому и большой поддержке наших болельщиков (большое им спасибо) мы одержали очень важную для нас победу.

Сейчас команда из Бреста очень близка к победе в чемпионате, но в 2016 году интрига сохраняется буквально до последних встреч первенства: команды в турнирной таблице разделяют всего несколько очков. Меркурий – лидер, и 23 апреля ему предстоит сразиться с идущим вторым «Строителем». А третий Бобруйск сыграет с четвертым «Аистом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Леонид Ковш, главный тренер ФК «Меркурий»:

Завтра будет игра, наверное, двух принципиальных соперников. Естественно, мы будем играть на результат, в том числе на победу. А игра расставит все на свои места.