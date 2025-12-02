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Зак Фукале стал лучшим вратарём КХЛ по итогам ноября

02 декабря 2025 17:48
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Континентальная хоккейная лига определила игроков ноября в четырех амплуа. Лучшим вратарем последнего месяца осени впервые в карьере признан голкипер минского «Динамо» Зак Фукале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Канадец одержал пять побед в семи матчах, а коэффициент надежности составил 1,44. По его воротам было нанесено 180 бросков, из которых он не отразил только 10. Причем Фукале записал в свой актив два сухаря – в поединках с «Сибирью» и «Спартаком» хоккеист сыграл «на ноль».

Также лауреатами стали – защитник СКА Тревор Мерфи, набравший 11 очков в 9 дуэлях. Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев, в активе которого 18 баллов и новичок «Салавата Юлаева» Александр Жаровский. Напомним, топ рассчитывается на основании статистических данных и аналитической оценки.

# Хоккей

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